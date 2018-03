Non ha mai conseguito la patente: causa un incidente con un'auto senza assicurazione

Senza patente e con assicurazione scaduta alla guida. Nel pomeriggio di giovedì, a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 17.45 in via Orlanda a Campalto, una pattuglia del Reparto motorizzato della polizia locale ha proceduto al sequestro di una Renault Mégane condotta da un ventenne pistoiese attualmente domiciliato in via del Granoturco.

Tamponamento a catena

Dai rilievi svolti e dalle testimonianze acquisite è risultato che l’automobile condotta dal giovane, diretta verso Campalto all’altezza del civico 84, avesse tamponato una Toyota condotta da un 72enne mestrino che, ferma per la colonna formatasi lungo il rettilineo, era stata a sua volta spinta contro la Skoda che la precedeva, condotta da un 33enne di Marghera. In seguito all’urto il settantaduenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale dell’Angelo per le cure del caso.

Senza patente di guida

Il responsabile del sinistro, che non ha mai conseguito la patente di guida, stava conducendo un’auto con assicurazione scaduta, sottoposta a provvedimenti di sequestro e di fermo amministrativi. Il totale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada per le molteplici violazioni commesse dal trasgressore va da un minimo di 4.151 ad un massimo di 5.931 euro.