Incidente in A4, tamponamento fra mezzi pesanti: difficoltà per il traffico

Un tamponamento fra mezzi pesanti si è verificato lungo l'autostrada A4 alle 12.30 e ha creato disagi al traffico mercoledì, all'altezza di San Stino di Livenza, in direzione Trieste. Chiusi gli svincoli di Cessalto e San Donà di Piave. Si sono verificati due chilometri di coda, poi man mano il traffico ha preso a defluire una volta risolto l'accaduto. Effettuata la deviazione per la A27/A28. Non risulterebbero feriti nell'impatto.