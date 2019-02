Incidente in scooter, muore un pescatore 57enne

Un pescatore di 57 anni di Chioggia ha perso la vita in un incidente stradale sabato mattina sulla Romea. Si tratta di Giovanni Pagan, come riportato dalla Nuova Venezia. Era a bordo del suo scooter e stava probabilmente andando verso Rosolina, dove era residente.

L'accaduto

L'uomo si sarebbe scontrato con una macchina, un'Audi A4, che stava andando verso la stessa direzione. L'impatto mortale, per cause in corso di accertamento, si è verificato vicino a un autolavaggio a Ca' Lino, dopo il ponte sul fiume Brenta. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi coinvolti. Giovanni Pagan, finito sull'asfalto, fin da subito sarebbe apparso privo di sensi. Sul posto è intervenuta la polizia e sono sopraggiunte l'ambulanza dell'ospedale di Chioggia, la polizia locale e i vigili del fuoco, mentre la circolazione sulla Romea è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia. Poco dopo sul luogo dell'incidente è arrivato l'elisoccorso, data la gravità delle condizioni di Pagan, per il trasporto all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Qui il 57enne ha perso la vita qualche ora più tardi e i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.