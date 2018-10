Incidente in tangenziale a Treviso, auto si schianta: morti due veneziani

Grave incidente giovedì a Treviso, accaduto alle 16.30 di nel tratto tra la rotatoria del Terraglio e l'uscita di San Zeno. Inutili i soccorsi: morti un uomo e una donna della provincia di Venezia, che erano a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118, ma per loro non c'è stato nulla da fare.

Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro i guard rail e si è capovolta. Le due persone a bordo sono decedute: inutili i tentativi di rianimazione da parte degli infermieri del Suem 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Treviso (giunti anche con l'autogru per sollevare il veicolo), sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo i primi rilievi l'utilitaria sarebbe entrata in contatto con un camion, una collisione che avrebbe reso incontrollabile il veicolo. Il traffico lungo l'arteria ha subito pesanti rallentamenti.