Tragedia in autostrada: persona travolta e uccisa in A4 nel territorio di Pianiga

Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374+500. Tragedia venerdì mattina in A4, in prossimità del bivio con la A57, nel territorio comunale di Pianiga. Proprio in corrispondenza del cavalcavia tra Ballò e Cazzago. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale, che alle 9.30 stava ancora eseguendo i rilievi sul posto.

Investito mentre attraversa

L'incidente poco prima delle 9 in direzione Venezia: stando a una prima ricostruzione, la vittima (si tratterebbe di un uomo sulla trentina) era a piedi e sarebbe stata investita mentre tentava di attraversare la carreggiata. L'uomo si sarebbe buttato improvvisamente in mezzo alla strada, cogliendo di sorpresa i veicoli in transito. L'autista di un mezzo pesante si è accorto di lui in tempo ed è riuscito a schivarlo, ma non è stato così per il conducente di un altro veicolo sopraggiunto subito dopo, un furgone: quest'ultimo si è ritrovato il pedone davanti all'improvviso, senza più possibilità di evitarlo. A quel punto l'uomo è stato sbalzato nello spazio che delimita le due carreggiate autostradali.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Accertamenti

Sono in corso gli accertamenti per capire come mai l'uomo si trovasse lì: potrebbe trattarsi di una persona avvistata poco prima mentre si allontanava di corsa da una struttura poco distante, un uomo alle prese con problemi psichici. Ma le indagini in questo senso sono in corso. Sul posto operano, oltre alla polizia stradale, il Suem 118 anche con l'elicottero e quattro mezzi ausiliari con il personale Cav, coordinato dal Centro operativo di Mestre. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con il traffico che avanza su carreggiata ridotta e 8 chilometri di coda in direzione Venezia. Verso le 11.30 la carreggiata è stata liberata e la coda risulta in graduale smaltimento. Durante i soccorsi sono rimaste chiuse le corsie centrale e di sorpasso, ora libere.

Allegati