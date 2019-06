Incidente all'inizio del ponte della Libertà tra auto e bus: traffico rallentato verso Venezia

Un incidente tra un bus Actv della linea 6 e un'auto privata ha creato rallentamenti al traffico verso le 12 di oggi, mercoledì 12 giugno, nel tratto che precede il ponte della Libertà, in direzione Venezia. Sul posto sta operando il reparto motorizzato della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della macchina, che proveniva da San Giuliano, non si sarebbe accorto del mezzo pubblico che sopraggiungeva da Mestre; così, nel punto in cui le due strade confluiscono, avrebbe urtato il bus in corrispondenza dello spigolo anteriore e ha perso il controllo, finendo nel fossato a lato carreggiata. Non risultano feriti. Il servizio Avm/Actv ha avvertito tutti gli utenti di possibili rallentamenti per chi è diretto a Venezia.