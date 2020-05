Auto fuori strada, una persona ferita: elicottero verso il luogo dell'accaduto

Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma ma i vigili del fuoco e il 118, con l'elicottero del Suem, si sono diretti in località Sant'Antonio appena fuori dal centro di Cavarzere domenica mattina, 31 maggio, per verificare l'incidente accaduto. Verso le 9.17 una macchina è andata fuori dalla carreggiata e almeno una persona è rimasta ferita. Ancora non si conoscono le condizioni. Potrebbe essere stata sbalzata fuori dal veicolo.

