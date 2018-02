Tragedia a Maerne: perde il controllo e si scontra con un'altra auto, muore una donna

Ha perso il controllo della sua Volkswagen Lupo e, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrata contro una Bmw che sopraggiungeva nel senso opposto. Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Marne di Martellago: una 53enne residente a Robegano di Salzano, Anna Petenò, ha perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 38, in via Circonvallazione Est.

Decesso in ospedale

Inutili i soccorsi dei sanitari: la vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dell'Angelo, ma dopo alcune ore dal ricovero è purtroppo spirata, verso le 18. Traumi lievi per il conducente dell'altra auto, un 31enne miranese. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Anna Petenò lascia nel dolore il compagno Marco e due sorelle. Inevitabili i disagi alla viabilità, in una delle arterie principali della zona.

