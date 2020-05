Schianto tra un'auto e un mezzo pesante, due feriti

Dopo lo scontro, l'auto si è rovesciata. E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Rampa Cavalcavia a Mestre.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante. All'interno della macchina c'erano un uomo e una donna, che sono stati accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre in ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che per il tempo necessario ai soccorsi e a eseguire i rilievi ha deviato il traffico.