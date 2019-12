Tragedia a Scorzè: camionista investito e ucciso nella notte

Tragedia questa notte a Scorzè. Un camionista, 33enne di nazionalità croata, è stato investito da un'automobile all'altezza della pizzeria Grotta Azzurra. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Morto un camionista di 33 anni

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo avesse parcheggiato il proprio veicolo a bordo strada per andare a comprare le sigarette al distributore automatico. Il conducente del veicolo, probabilmente per la scarsa visibilità, non si sarebbe accorto dell'uomo, prendendolo in pieno. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne. Ai carabinieri il compito di effettuare tutti i rilievi del caso.