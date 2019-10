Frontale tra due auto, morto un 76enne

Tragico incidente lungo la Statale Alemagna. Attorno alla mezzanotte di oggi, martedì 8 ottobre, Giancarlo Bonaldo, 76enne originario di Venezia e residente a Domegge di Cadore (Belluno), è deceduto a seguito di un incidente in via Nazionale, nel territorio di Calalzo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Lexus Rx 450 T guidata da A.D.R., 64enne di Comelico superiore, si è scontrata frontalmente con la Dacia Logan guidata da Bonaldo.

Soccorsi inutili, morto 76enne originario di Venezia

Il soccorso dei sanitari del Suem 118 è stato purtroppo vano. Il 76enne, infatti, è morto in ambulanza, durante il trasporto all'iospedale di civile di Pieve di Cadore. Illeso, invece, il conducente della Lexus. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pieve, oltre ai militari di Santo Stefano di Cadore. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro, in attesa di tutti gli accertamenti del caso.