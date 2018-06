Schianto al confine tra Santa Maria di Sala e Borgoricco: morto 29enne di Villa del Conte

Incidente stradale dagli esiti mortali nella notte tra venerdì e sabato: due vetture si sono scontrate poco prima delle tre, finendo nel fossato a lato stada, proprio al confine tra i comuni di Borgoricco (Padova) e Santa Maria di Sala. E' deceduto un 29enne, mentre un 60enne è rimasto gravemente ferito.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e i pompieri, accorsi da Padova con il supporto dei volontari di Santa Giustina: 12 operatori, con tre mezzi, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto i due conducenti, affidandoli alle cure del personale del Suem. Niente da fare per l’autista di una Bmw serie 3, un giovane romeno residente a Villa del Conte, nel Padovano, morto nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari. Il conducente della Volkswagen Passat, residente a Borgoricco, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale con l'ambulanza.

Rilievi

I carabinieri di Mirano e Campodarsego hanno eseguito i rilievi. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Cornara e Gaffarello a Borgoricco, con le vetture carambolate fuori controllo e precipitate nel fossato di pertinenza del comune di Santa Maria di Sala. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 6 della mattina.