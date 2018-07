Moto fuori strada a San Giorgio di Livenza, schianto contro un albero: ferito all'ospedale

Una manovra errata e la motocicletta è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero a lato carreggiata. E' successo nella tarda mattinata di giovedì, nel territorio di Caorle, in una via di campagna situata nella frazione di San Giorgio di Livenza. La persona in sella alla moto, di marca Yamaha, è stata sbalzata via, finendo a terra e riportando ferite e contusioni.

Soccorsi

Forte la preoccupazione a causa della dinamica dell'incidente, tanto che si è deciso di fare intervenire, oltre all'ambulanza, anche l'elicottero del Suem. I soccorsi sono scattati verso le 12.30: gli operatori sanitari hanno preso in cura il centauro, quindi lo hanno caricato a bordo dell'ambulanza, che è ripartita in direzione dell'ospedale di Portogruaro. Pare che le condizioni del motociclista siano meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. Secondo il Suem, il codice associato all'emergenza è "giallo".