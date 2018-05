Rovina a terra dopo l'incidente con la moto: giovane portato in ospedale in elicottero

Ha perso il controllo del suo scooterone Malaguti ed è stato sbalzato dalla sella. Preoccupante incidente stradale poco dopo le 10 di domenica in zona piazza Trieste a Jesolo Lido: per cause ancora al vaglio della polizia locale, un 19enne di Ormelle, P.L., forse a causa di un altro veicolo o comunque di una "turbativa", sarebbe "volato" per alcuni metri rovinando poi pesantemente sul l'asfalto.

Intervento dell'elicottero del Suem

Il giovane è rimasto esanime all'altezza della chiesa per alcuni lunghi istanti: per questo motivo i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, hanno chiesto l'apporto anche dell'elicottero del Suem di Treviso. Una volta stabilizzato, il ferito è stato caricato a bordo del velivolo per poi essere elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Nelle ore successive è stato sottoposto ad accertamenti: per fortuna il ferito non verserebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per capire cosa possa aver indotto il giovane a una manovra improvvisa che l'ha poi fatto finire a terra.