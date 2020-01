Schianto contro un muretto in cemento, perde la vita

Uno schianto violento che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita un settantenne alla guida di un Nissan Qashqai, stasera, 16 gennaio, verso le 20. L'incidente è accaduto in via Fossalato a Portogruaro. La macchina è finita contro un muretto in cemento, dopo esser andata fuori strada, forse per la perdita di controllo del mezzo.

Soccorsi e rilievi

I vigili del fuoco sono intervenuti dal locale distaccamento e da Mestre con l'autogrù, hanno messo in sicurezza il Nissan Qashqai, precipitato in un canale di scolo a bordo strada, ed estratto l'uomo. Nonostante i soccorsi, il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiararne la morte. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.