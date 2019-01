Malore alla guida, auto cappottata sulla strada

A causa di un probabile malore ha sbandato autonomamente, colpendo il marciapiede e degli scalini di un accesso pedonale, finendo poi ruote all’aria con la sua Lancia Delta di colore grigio. Alla guida c'era il 70enne G.C. di Pramaggiore, di ritorno da Udine e diretto verso casa. L’incidente si è verificato a Orgnano, frazione di Basiliano (Udine), nel centro del paese. L’uomo è stato soccorso da un’autolettiga del 118 e condotto in ospedale a Udine - in stato di perfetta coscienza -, al Santa Maria della Misericordia. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale, mentre i vigili del fuoco si sono occupanti di rimettere in sicurezza la strada.