Lui è un neopatentato e l'auto è troppo potente: la licenza di guida diventa un miraggio

Resta coinvolto in un tamponamento e si scopre che era al volante di un veicolo dalla cilindrata superiore al consentito. Un giovane residente a Marghera ha perso la patente giovedì mattina a causa di un incidente per fortuna senza feriti: i controlli, verso le 9.30, sono stati condotti da una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale, che è intervenuta in rampa Rizzardi per uno schianto a bassa velocità tra due auto dirette verso corso del Popolo.

Auto troppo potente

Il ventenne aveva conseguito la patente B da otto mesi, ma era alla guida di un mezzo di potenza massima di 85 chiloWatt, di proprietà della madre. Poiché il Codice della strada consente di condurre veicoli di potenza superiore ai 70 kW solo dopo un anno dal conseguimento della patente, gli agenti hanno ritirato la licenza di guida al giovane e l’hanno messa a disposizione della Prefettura che, a sua volta, ne stabilirà la sospensione da due a otto mesi. A carico del conducente, inoltre, è stata emessa una sanzione pecuniaria.