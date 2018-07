Incidente sul Ponte della Libertà, viabilità in difficoltà: "Ambulanza a sirene spiegate"

Ponte della Libertà bloccato per mezz'ora (ma le ripercussioni si sono fatte sentire anche molto oltre) a causa di un incidente stradale in direzione Mestre che si è verificato verso le 22.30 di domenica. Testimoni hanno segnalato uno scooterone bianco a terra con un'ambulanza che è partita dal luogo delle operazioni a sirene spiegate. Per permettere soccorsi e rilievi all'inizio la circolazione è stata interdetta, dopodiché si è potuti transitare a una sola corsia. A quel punto le tabelle di marcia dei mezzi pubblici, compreso il tram, sono saltate e le code si sono allungate a dismisura.

"Scooterone a terra"

"L'incidente si è verificato a circa 200 metri da piazzale Roma - dichiara una mamma rimasta bloccata nel terminal automobilistico con la figlia - i tram sono ripartiti poco prima delle 23. Nell'oscurità ho intravisto uno scooterone a terra". Un autista, invece, è stato superato dall'ambulanza che ha prestato i soccorsi: "Mi è sembrato che il motociclo a terra fosse un Liberty bianco - ha dichiarato - all'inizio era tutto bloccato. Spero che chi è stato soccorso stia bene". Secondo Giulia "la persona coinvolta non appariva in buone condizioni, ero lì quando l'ambulanza e l'automedica sono arrivate. C'erano già delle persone che stavano aiutando nei soccorsi".

Scivolata autonoma?

Non si segnalano altri veicoli coinvolti nell'incidente e, visto il maltempo di queste ore, una delle ipotesi è che il centauro possa essere finito a terra con la complicità della rotaia del tram, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in via di ricostruzione. "L'uomo era a terra e i sanitari lo stavano rianimando - dichiara un altro testimone - è stata una scena mi ha colpito molto".