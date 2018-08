Scontro tra un furgone e una moto sulla Romea a Chioggia: un ferito grave

Un ferito arrivato all'ospedale in codice rosso, la Romea chiusa e lunghe code. E' il pesante bilancio di un incidente che si è verificato sabato mattina a Valli di Chioggia. Nell'impatto, registrato intorno alle 11, sono rimasti coinvolti un furgone e una moto. Una persona, dopo essere stata stabilizzata dagli operatori del Suem, è stata accompagnata al pronto soccorso in elicottero. Le sue condizioni sono gravi.

Lunghe code in entrambe le direzioni

Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale di Chioggia, intervenuta insieme ai carabinieri. Gli agenti sono stati costretti a istituire il senso unico alternato per il tempo necessario ai soccorritori di intervenire e per eseguire i rilievi. Per almeno due ore sono state registrate lunghe code in entrambe le direzioni.