Perde il controllo della propria auto e finisce fuori strada, vigili del fuoco sul posto

Stava percorrendo via Palazzone a Salzano con la propria automobile, quando all'angolo con via Roma ha perso il controllo del mezzo, finendo fuoristrada. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze il conducente, che si trovava da solo all'interno dell'abitacolo. È successo sabato mattina, attorno alle 6.15.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al sinistro, se una disattenzione alla guida o un colpo di sonno, fatto sta che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di zona per "liberarlo" dall'auto. Il conducente non era incastrato, ma comunque impossibilitato ad uscire senza un aiuto esterno. Le sue condizioni di salute non destrebbero problemi.