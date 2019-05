Incidente tra due auto a Chioggia, 2 feriti incastrati: in volo l'elisoccorso

Grave incidente frontale nel primo pomeriggio di martedì a Chioggia. Due automobili si sono scontrate in prossimità di Sant'Anna di Chioggia, poco distante dal distributore Q8. A seguito dell'impatto, due passeggeri sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Gravi le condizioni di uno dei feriti, un 53enne di Chioggia.

I soccorsi

Primi ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco, il cui compito è stato quello di estrarre i feriti dai mezzi, è spettato poi ai paramedici del Suem 118 prestare i soccorsi sanitari ai coinvolti. Il ferito più grave è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale dell'Angelo di Mestre con traumi importanti a petto e addome. Già sottoposto ad intervento, si trova in Rianimazione in prognosi riservata. L'altro ferito, in condizioni di media gravità, è stato condotto all'ospedale di Chioggia.

Problemi al traffico

Inevitabili le code e i rallentamenti in un tratto di Romea particolarmente trafficato. Sul posto, per gestire i mezzi incolonnati, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Traffico bloccato in direzione Ravenna.