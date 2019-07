Incidente tra macchina e moto, elicottero del Suem in volo per soccorrere una donna

Schianto in Romea a Sant'Anna di Chioggia vero le 13, sono rimasti coinvolti una macchina e uno scooter condotto da una signora di 45 anni. Quest'ultima ha avuto la peggio nell'incidente: l'elisoccorso del Suem 118 si è alzato in volo per soccorrerla e portarla all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Code e traffico

Sul posto i vigili del fuoco da Venezia e Chioggia per le operazioni di rimozione dei mezzi dalla carreggiata. L'impatto ha provocato disagi al traffico, rallentato sulla statale. La donna a seguito dell'impatto è finita in canale e ha riportato vari traumi, anche al volto. Per via della caduta è stata centralizzata all'ospedale dell'Angelo a scopo precauzionale. Non sarebbe in pericolo di vita e non è stata portata in rianimazione, stando alle prime informazioni sulle sue condizioni.