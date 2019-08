Secondo incidente in autostrada, conducente rimasto incastrato nel mezzo

Un altro incidente in autostrada A4 nel pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, dopo quello del mattino sul Passante. Una persona è rimasta ferita nell'impatto tra veicoli verso le 14.45, all'altezza di Dolo. Si tratta del conducente di uno dei mezzi pesanti. Preso in carico dai sanitari del Suem 118 è stato portato all'ospedale di Dolo.

Traffico e sicurezza

Due gli automezzi pesanti bloccati, con spandimento sull'asfalto, al chilometro 375 dell'autostrada, in direzione Milano. Importanti le conseguenze per il traffico, ma verso le 17 la situazione appariva nettamente migliorata, con strada libera e maggiore fluidità della circolazione. Due le squadre di pompieri sull'accaduto: da Mestre e Mira. Hanno operato per mettere in sicurezza i mezzi e il tratto stradale, rimuovendo il materiale dalla carreggiata e occupandosi dell'autista che nell'urto era rimasto incastrato nella cabina del tir. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada.

Corsia aperta

La riapertura di una corsia di marcia, nel corso del pomeriggio, ha consentito al traffico rimasto bloccato sul Passante di Mestre in direzione Milano di defluire, senza la necessità di procedere all’assistenza degli automobilisti rimasti fermi in carreggiata, con la distribuzione di bottiglie d’acqua, come previsto in questi casi. Ma la situazione è poi rientrata, grazie al lavoro di soccorritori, ausiliari della viabilità e addetti al soccorso meccanico.

Code

Il Passante di Mestre rimane comunque chiuso in direzione Milano, con il traffico deviato in A27 e quindi in A57, Tangenziale di Mestre, direzione Venezia e Milano, mentre grazie all’apertura di una corsia le code in carreggiata ovest, che avevano raggiunto quasi 10 chilometri, sono quasi del tutto smaltite, verso le 18. In questi minuti si sta lavorando per la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti e la pulizia del manto stradale. La riapertura della carreggiata in direzione Milano è prevista verso le 19. Ovviamente il traffico in Tangenziale di Mestre risulta sostenuto, regolare invece in carreggiata est della A4 (direzione Trieste).