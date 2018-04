Tamponamento a catena in autostrada fra quattro tir, traffico in tilt e un ferito grave

Ennesimo, grave incidente sull'autostrada A4: alle 15 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti tra Portogruaro e Latisana al chilometro 461+800 per un tamponamento tra quattro mezzi pesanti. Sono due i feriti registrati, uno dei quali risulta in condizioni più serie. Le squadre dei pompieri - accorsi da Mestre, Portogruaro e Cervignano con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori - hanno messo in sicurezza i camion e, con l’ausilio di cesoie e martinetti idraulici, liberato un autista rimasto bloccato al posto di guida. L'uomo è stato preso in cura dal personale del 118 e quindi condotto in ospedale. Ferita in maniera più lieve un'altra persona.

Traffico bloccato

Il traffico autostradale durante le operazioni di soccorso è rimasto bloccato: chiuso il tratto Portogruaro-Latisana in direzione Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro, per oltre un'ora. Solo verso le 16.30 è stato riaperto, inizialmente a una sola corsia. Sul posto anche la polstrada e il personale ausiliario di Autovie Venete. Inevitabili le congestioni e i blocchi del traffico. Alle 17.50 la circolazione è in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia.