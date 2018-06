Perde il controllo del furgone e si schianta: danneggia 5 veicoli in sosta a Oriago

A un certo punto, per cause al vaglio della polizia locale, ha perso il controllo del furgone e ha fatto "strike", danneggiando 5 veicoli in sosta a lato strada. Preoccupante incidente stradale poco prima delle 13 di giovedì in via Venezia a Oriago di Mira, all'altezza della pizzeria "Taverna Brenta": per fortuna nello schianto nessuno sarebbe rimasto ferito, nemmeno il conducente del mezzo da lavoro, uscito dall'abitacolo sulle proprie gambe.

Danni pesanti

I danni, però, come si vede dalla foto, sono ingenti e le ripercussioni si sono fatte sentire anche sulla viabilità: sul posto per mettere l'area in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre che i carabinieri che hanno gestito la viabilità. Il conducente del furgone, sui cinquant'anni, non avrebbe riportato conseguenze gravi.