Camion che trasporta lastre di marmo contro auto in Tangenziale: svincolo chiuso

Un incidente, che alle 17.15 ha coinvolto un mezzo pesante, ha richiesto poco fa la chiusura ad oltranza del raccordo per Venezia (svincolo Carbonifera) in direzione Venezia della A57, per consentire le operazioni di recupero del carico (pesanti lastre di marmo), spostate all'interno del rimorchio. A provocare lo spostamento di carico è stato l'impatto del camion con un'auto. Non si registrano feriti.

Operazioni lunghe

Sul posto operano la polstrada, il soccorso meccanico con mezzi speciali per carichi pesanti e 4 mezzi con gli ausiliari di Cav coordinati dal centro operativo di Mestre. La chiusura interessa lo svincolo sia dalla rotatoria Marghera che dalla Tangenziale di Mestre e il traffico viene deviato in questo modo: all'uscita Terraglio per chi viaggia in direzione Trieste; all'uscita Marghera, con indicazioni per Terraglio, per chi viaggia in direzione Milano. Si registrano code fino a 4 chilometri in aumento in carreggiata est.