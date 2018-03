Devastante incidente in Tangenziale: auto "schiacciata" tra due camion, un ferito

Raffica di incidenti nel territorio veneziano, uno purtroppo con esito mortale. La Castellana alle 7 è stata chiusa al transito per permettere i rilievi dopo la tragedia, ma anche sulla Tangenziale di Mestre la viabilità è andata in difficoltà verso le 9.20 per un incidente. Lo schianto nei pressi dello svincolo proprio della Castellana, in direzione Milano. Un'auto è stata completamente distrutta, coinvolti nell'impatto anche due mezzi pesanti. Al lavoro polizia stradale, vigili del fuoco (con due squadre e l'autogru) e sanitari del 118, oltre che gli ausiliari di Cav.

Automobilista incastrato

Il conducente dell'auto, "schiacciata" tra i due mezzi pesanti, sarebbe rimasto incastrato nell'abitacolo e i pompieri avrebbero dovuto usare le "maniere forti" per estrarlo. I camion coinvolti sono un ribaltabile e un’autocisterna di benzina che per fortuna in quel momento era vuota. La persona, sui 40 anni, è stata estratta ed è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, comunque sempre cosciente. L’incidente è avvenuto in prima corsia: davanti l'autocisterna, dietro l'auto, a chiudere il trio il ribaltabile.

Incidenti a raffica

Un altro schianto si è verificato negli stessi minuti anche in prossimità del casello di Preganziol, sul Passante di Mestre, in direzione Trieste. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante: non risultano feriti. Poco prima, invece, ad andare in difficoltà è stata la circolazione verso Padova, all'altezza dell'autogrill di Arino, a causa di un tamponamento a catena tra 4 auto. Si sono registrati 8 chilometri di coda.