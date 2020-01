Incidente in tangenziale: 8 mezzi coinvolti e 5 chilometri di coda

È stato risolto poco dopo le 20.30 l’incidente in Tangenziale di Mestre dove, poco prima delle 19.00, un doppio tamponamento ha coinvolto 8 veicoli tra gli svincoli Castellana e Miranese. Si è trattato di due eventi distinti, che hanno provocato complessivamente tre feriti, apparentemente non gravi. Coinvolti tra gli altri un mezzo pesante e un’ambulanza. Verso le 20.30 si è iniziato a transitare su tre corsie con code in rapido smaltimento.

Code in aumento

Sul posto, oltre a una seconda ambulanza del Suem, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Mestre e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre. Si sono formate code fino a 5 chilometri.