Schianto frontale tra un'auto e un autobus: due morti e diversi feriti gravi sulla Triestina

Due vittime e cinque feriti, tra cui due bambini e una ragazzina in gravi condizioni. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la Triestina in località Montiron. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale tra un autobus dell'Atvo e un'automobile, una Volkswagen Touran.

Sulla macchina viaggiavano, oltre alle due vittime, un'altra donna e tre bambini, tutti rimasti feriti. Una ragazzina di 13 anni è stata portata all'ospedale di Mestre, dove è stata accolta in Shock Room e trasferita in rianimazione, in prognosi riservata; un secondo passeggero di 4 anni è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso; un terzo bimbo di 2 anni è stato elitrasportato all'ospedale di Padova. Tutti i bambini sono stati centralizzati con codice rosso. La donna che viaggiava sull'autovettura è stata condotta in codice giallo a Mestre; l'autista del mezzo pubblico, infine, è stato trasportato all'ospedale di San Donà, anche lui in codice giallo. L'uomo, 45enne di Portogruaro con vent'anni di servizio alle spalle, era rimasto intrappolato con le gambe tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco ma non ha riportato fratture. Nessun ferito tra i passeggeri del mezzo pubblico: due persone sono state medicate sul posto ed hanno rifiutato il trasferimento al pronto soccorso.

La dinamica è ancora al vaglio di carabinieri, polizia e polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la Touran abbia invaso la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi contro l'autobus, lato conducente. La Triestina è stata chiusa e la circolazione è bloccata con code in entrambe le direzioni. Sul posto operano anche due squadre dei vigili del fuoco con un'autogru.

