Veneto orientale: lo studente "bullizzato" si trasforma in bullo nei confronti della prof

In prima linea per combattere il bullismo, tanto da diventarne lei stessa una vittima. La vicenda arriva dal Veneto orientale ed è stata riportata dai quotidiani locali. L'insegnante ora si troverebbe in malattia, alle prese con le conseguenze della condotta di uno studente alle prese con problemi comportamentali che in precedenza sarebbe finito nel mirino di alcuni compagni. La docente avrebbe quindi iniziato a seguire il minore, per aiutarlo a uscire dal vortice in cui era incappato.

Da bullizzato a bullo

Gli eventi hanno però preso una piega inaspettata: lo giovane studente avrebbe preso di mira l'insegnante, protagonista in passato di diverse iniziative di sensibilizzazione in chiave antibullismo per famiglie e studenti. Angherie e ripetuti comportamenti sopra le righe da parte del minore avrebbero indotto la donna a chiedere un periodo di riposo, di fronte a una situazione stressante e difficilmente gestibile. Della vicenda sarebbero a conoscenza sia le forze di polizia, sia il sindaco del paese teatro dell'episodio di bullismo "sui generis". Non sarebbero state presentate denunce al momento.