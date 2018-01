L'alta velocità corre sui binari della Venezia-Milano-Torino: Italo collega il nordest

Da maggio l'alta velocità di Ntv collegherà anche Milano-Venezia, con una nuova tratta che coprirà tutto il nordest. Dal primo maggiom quindi, i treni Italo porteranno i propri viaggiatori dalla laguna alla città meneghina, con la possibilità di raggiungere anche Torino in poco più di tre ore. Lungo la trasversale Torino-Venezia ci saranno le fermate intermedie di Brescia, Desenzano (da giugno 2018), Peschiera del Garda, Verona, Vicenza, Padova e Mestre. In particolare, Milano e Venezia saranno collegate in meno di 2 ore e mezza.

Da 6 a 14 corse giornaliere

I servizi nella fase iniziale, e quindi dal primo di maggio, saranno 6 al giorno con il treno di ultima generazione Italo EVO, e cresceranno progressivamente fino a 14 dal primo luglio. "L'apertura delle nuove tratte sulla trasversale del nordest è una notizia che ci riempie di orgoglio perché con un treno eccezionale, modernissimo, tecnologico e made in Italy, il nostro Italo EVO, serviamo, con una strategia di forte sviluppo, una parte d'Italia in grande crescita non solo per il settore business ma anche per quello del turismo, collegandola alla dorsale Napoli-Torino su cui già corre Italo - queste le parole del presidente di Ntv, Luca Cordero di Montezemolo. - Le tre Regioni interessate sviluppano quasi il 40% del Pil nazionale e la domanda ferroviaria espressa in passeggeri chilometri sulla Torino-Milano-Venezia è di circa 2 miliardi, una delle tratte a più grande potenzialità nel panorama italiano".