Il ritorno a casa dei proprietari allarme le ladre: faccia a faccia sulle scale del condominio

Le hanno sorprese in azione. Per fortuna, verrebbe da dire. Perché quelle due ladre che si sono insinuate nell'appartamento si apprestavano a mettere a soqquadro tutto, rubando quanto più possibile. Non è stato così: trambusto nel pomeriggio di martedì in un condominio di via Giovanni Da Verrazzano a Mirano, non distante dal centro. Poco prima delle 17, infatti, una coppia di malintenzionate ha messo nel mirino un alloggio al primo piano di una palazzina ed è riuscita a mettere ko la serratura del portoncino d'ingresso di un alloggio.

Faccia a faccia sulle scale

All'interno non c'era nessuno, dunque le malviventi hanno avuto campo libero nel dirigersi verso le camere da letto e rovistare ovunque. Sono però state prese in contropiede dal ritorno degli inquilini, i quali hanno fatto evidentemente nel rincasare e avrebbero in questo modo messo in allarme le intruse. E' finita che i residenti avrebbero incrociato letteralmente sulle scale le ladre: il tempo di capire cosa era appena accaduto che uno dei condòmini si è scapicollato giù per le scale cercando di bloccare le predone, le quali invece sono riuscite a raggiungere un'auto poco distante dal colore chiaro con cui hanno potuto far sparire le proprie tracce.