Sorprende i ladri in azione: Favaretto aggredito nel giardino della sua villetta

Si accorge dei ladri mentre guarda la tv in cucina, esce dal retro e viene aggredito all'improvviso. E' successo, come riporta il Gazzettino, sabato sera e Scaltenigo di Mirano. Vittima dell'aggressione Paolo Favaretto, patron del Mirano Summer Festival, che si è ritrovato con un asciugamano in testa a coprirgli la vista e colpito al fianco da due intrusi poi scappati a piedi.

L'aggressione in giardino

Sarebbe accaduto, secondo il racconto dello stesso Favaretto, verso l'ora di cena: la vittima si trovava nella sua villetta di via Formigo e, nella penombra della stanza, ha scorto due ombre che cercavano di mettere ko la maniglia della porta d'ingresso. A quel punto ha deciso di uscire dal retro ma, non appena fuori, gli è stato buttato in testa un asciugamano steso in giardino ad asciugare. Poi un colpo a un fianco e Favaretto che finisce a terra.

Due in fuga

Avrebbe visto poi i due intrusi allontanarsi di corsa dal giardino, ma senza riuscire a fornire molti elementi identificativi ai carabinieri. Domenica è stata presentata regolare denuncia ai militari dell'Arma, che ora indagano sull'accaduto. Per l'imprenditore, titolare dell'autocarrozzeria Moderna di via Giustizia a Mestre, nulla di grave a livello fisico. Subito dopo sul posto sono giunte le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti.