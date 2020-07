Topi d'appartamento bloccati a Marghera con arnesi da scasso: uno ha 11 anni

Sono stati sorpresi mentre saggiavano l'apertura di alcuni portoni in via Rizzardi a Marghera, in direzione Mestre. A soprendere la coppia di fratelli, un 26enne di nazionalità croata e suo fratello di soli 11 anni, sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati in un servizio di controllo in abiti borghesi tra piazzale Giovannacci, Sant'Antonio e le vie limitrofe.

Il controllo in borghese

Il sospetto degli agenti di trovarsi dinanzi a topi d'appartamento è stato corroborati dal fatto che i due, al passaggio di una pattuglia della guardia di finanza, abbiano cambiato subito direzione imboccando via Ulloa. A quel punto gli agenti della Municipale hanno deciso di intervenire bloccando i due e identificandoli.

La donna è risultata essere una 26enne di nazionalità croata, all'ottavo mese di gravidanza e con decine di precedenti specifici per furti in abitazione, mentre il ragazzino, suo fratello, di 11 anni, vanta anch'egli svariate denunce per furti in abitazione. Nessun dubbio sul fatto che entrambi stessero cercando di mettere a segno qualche colpo: la donna aveva con sé la classica plastica utilizzata per aprire le porte d'ingresso degli appartamenti, mentre il ragazzino, incaricato della custodia degli strumenti di effrazione, custodiva 2 cacciaviti e una chiave inglese nello zaino. Al termine degli accertamenti la donna è stata denunciata per possesso ingiustificato di strumenti da effrazione in concorso con il minore, non imputabile. Della sua situazione è stata informata l'autorità giudiziaria minorile.