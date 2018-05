Ondata di furti nei chioschi a Jesolo: i carabinieri riescono ad arrestare la banda

"Grazie ai nostri amici in divisa, complimenti". Parola di uno dei commercianti che nei giorni scorsi aveva subito la visita dei ladri e che lunedì ha potuto finalmente ringraziare per il loro lavoro le forze dell'ordine. Chissà, magari anche recuperando parte della refurtiva di cui i delinquenti si sono impossessati durante la razzia nei confronti della sua attività. Lunedì i carabinieri di Jesolo sono riusciti a bloccare alcuni ladri (sarebbero più d'uno) che si sarebbero resi protagonisti di diversi raid negli ultimi giorni ai danni dei chioschi sulla spiaggia della località balneare, specie quelli in zona est.

Ripetuti furti

Ripetute le richieste di sopralluogo dei titolari, ripetute le denunce di furto che sono state presentate al commissariato di polizia locale e alla caserma dei carabinieri. Senza contare i danni causati dalle incursioni dei malviventi, sulle cui tracce si sono messi in queste ore sia i militari dell'Arma, sia i poliziotti. Fino ad arrivare alla giornata di lunedì, quando le forze dell'ordine sono state in grado di individuare dove si trovassero i delinquenti e a sequestrare anche diverso materiale che ora potrebbe essere restituito ai legittimi proprietari.

Direttissima

In serata il trasferimento degli arrestati in carcere, in attesa della direttissima che dovrebbe tenersi martedì mattina a Venezia. "E' stata un'ondata di furti subiti da me e molti altri colleghi chioschisti della zona est - dichiara un derubato su Facebook - Sono scattati controlli a tappeto sul territorio. Tutto questo lavorìo investigativo ha indotto la banda a fare un passo falso".