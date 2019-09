Presi quattro giovanissimi responsabili di furti in spiaggia. Due sono minorenni

Quattro sono stati individuati, altri tre complici sono in corso di identificazione. Tutti giovanissimi, sono ritenuti responsabili di un triplo furto messo a segno nella mattinata di domenica 1 settembre sulla spiaggia di Sottomarina. Vittime sono tre vicentini, di professione autisti di bus e dipendenti di una società di trasporti di Vicenza. Stavano trascorrendo la loro pausa lavorativa in uno stabilimento balneare del litorale, in attesa della corsa serale di rientro. Si erano allontanati provvisoriamente dall'ombrellone e, tornando, si sono accorti che i loro effetti personali erano stati rubati: zaini e marsupi contenenti denaro, carte di credito, cellulari, documenti. Hanno fatto in tempo, però, a notare il gruppetto di ladri che si allontanava.

Giovani ladri

A quel punto i tre autisti hanno allertato il 112, che ha inviato sul posto le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile. Nel giro di poco tempo i carabinieri sono risaliti a quattro dei responsabili, proprio nel momento in cui uscivano da una pizzeria in cui avevano pagato con una delle carte rubate: si tratta di due diciottenni della zona di Este (Padova) e due minori (diciassettenni) residenti in provincia di Vicenza. Tutti loro sono stati denunciati per furto aggravato. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre le indagini proseguono per risalire ai tre complici non ancora identificati.