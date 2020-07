Marijuana e coltello a serramanico nella gita al lago: denunciato un miranese

Domenica mattina, i carabinieri di Carmignano di Brenta (Padova) con l'ausilio del nucleo cinofili di Torreglia (Padova) hanno effettuato un controllo al lago di Camazzole, dove hanno individuato tre ragazzi, un 22enne di Mirano, un 19enne di Noventa Padovana e un 20enne di Vigonza in possesso di marijuana.

Denunciato per porto abusivo d'armi

Le quantità di "maria" erano contenute, per uso personale, motivo per cui i ragazzi sono stati segnalati alla prefettura. Il giovane miranese, in aggiunta, è stato denunciato per porto abusivo d'armi, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico.