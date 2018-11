Ottiene in lavoro in Comune con una laurea falsa: scoperto e denunciato

Un bel curriculum, con tanto di laurea, per lavorare nella pubblica amministrazione. I concorsi, le graduatorie, l'ammissione: è l'iter normale, che un 50enne veneziano, A.B., ha però deciso di semplificare. Come? Presentando una laurea falsa che gli è costata una denuncia.

Laurea falsa

A smascherarlo sono stati i funzionari dell'amministrazione di un comune padovano (in zona termale), dove nei mesi scorsi l'uomo si era iscritto a un concorso per un ruolo dirigenziale. Esaminando i documenti, si sono accorti di qualcosa di strano e hanno allertato i carabinieri. Un'intuizione provvidenziale, che ha permesso ai militari della stazione di Abano, sotto la guida del luogotenente Mario Sinigagliese, di scoprire le irregolarità.

Denuncia

Il cinquantenne tra il 2010 e il 2013 era già stato dirigente amministrativo nel comune di Pianiga e dopo qualche anno di pausa ci ha riprovato nel Padovano. Qui ha presentato un attestato di laurea in economia aziendale conseguito nel 1999 all'università Ca' Foscari - del tutto simile a quello usato per ottenere il posto a Pianiga - che si è scoperto essere in realtà artefatto al computer. La prova definitiva è arrivata grazie alla perquisizione attuata dai carabinieri, che hanno recuperato i finti attestati cartacei e il pc in cui l'uomo ha salvato i documenti utili alla falsificazione. A quel punto per lui è scattata una denuncia per falsa attestazione e usurpazione di titoli. Messo davanti alle sue responsabilità, ha ammesso l'imbroglio.