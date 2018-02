Liceo Belli, risolti problemi di riscaldamento: "Da martedì lezioni regolari nell'istituto"

Da martedì tutti gli studenti del liceo Belli di Portogruaro potranno tornare a seguire le lezioni nell'ala Weber dell'interno dell'istituto. I problemi di riscaldamento che hanno reso necessario un intervento di bypass per regolarizzare il funzionamento dell'impianto, infatti, sono terminati con quattro giorni di anticipo. Da lunedì 8 classi torneranno operative, mentre entro il giorno successivo tutte le aule saranno abilitate al normale funzionamento quotidiano. Ad annunciarlo la Città metropolitana di Venezia.

"A rischio tutto il sistema di riscaldamento"

"Grazie all'impegno dei tecnici metropolitani siamo riusciti, in tempi rapidissimi, a risolvere un problema che rischiava di compromettere tutto il sistema di riscaldamento dell'istituto Belli - commenta il sindaco di Portogruaro e consigliere delegata ai Lavori Pubblici, Maria Teresa Senatore. È una grande soddisfazione essere riusciti ad accorciare i tempi a tal punto che già ieri sera (giovedì, ndr), con un anticipo di 4 giorni, sono stati completati i lavori per le prime 8 aule ed entro lunedì 19 febbraio riusciremo a completare i lavori anche nelle ultime 4 aule che immaginavamo di terminare il lunedì successivo. In altre parole lunedì prossimo riprenderanno le lezioni nelle prime 8 aule e, dal giorno successivo, tutti gli studenti del Belli potranno frequentare le lezioni all'interno dell'Istituto. Non mi resta quindi - conclude Senatore - che ringraziare gli operai che hanno eseguito i lavori in tempi strettissimi, il Dirigente scolastico per la preziosa collaborazione, il personale scolastico e gli studenti per la pazienza dimostrata".