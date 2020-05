Via libera ai centri estivi: pronte le linee guida per gli 0-3 anni, ma per ora non partono

Con lettera a sindaci, Ulss, Ufficio scolastico regionale, associazioni dei servizi per l’infanzia e fattorie didattiche, nonché ai pediatri di famiglia, l’assessore regionale alla Sanità e al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin dà notizia dell’entrata in vigore delle "Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0-17 anni" elaborate dalla Direzione prevenzione della Regione del Veneto. Con una specifica: allo stato attuale saranno attivati solo i servizi rivolti ai bambini con età superiore ai 3 anni. «I nidi 0-3 anni - spiega Lanzarin - verranno attivati a partire da una data che sarà successivamente indicata, anche a seguito delle interlocuzioni in corso con le strutture nazionali di riferimento».

