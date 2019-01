Lite fra parenti e pugno in faccia a Capodanno: ferita una 35enne

È accaduto nella notte di Capodanno, mentre la città era nel pieno dei festeggiamenti. I carabinieri sono intervenuti in calle dei Greci, a Venezia, intorno a mezzanotte e mezza. Nel mezzo di una lite fra due cittadini marocchini, lui di 39 anni e lei di 20, zio e nipote, è intervenuta una donna italiana di 35 anni, che ha provato a dividere i due, soprattutto per timore che l'uomo potesse alzare le mani sulla 20enne. Una dissuasione non riuscita. La 35enne è stata colpita al volto con un pugno che le ha preso in pieno il setto nasale. Sul posto i militari dell'Arma per la registrazione dell'accaduto e l'eventuale denuncia.