Addio a Luciano Vedovotto, ex assessore e dirigente del Volley Pool Piave

Il suo ingresso nella società risale al 1990. Come tanti genitori, era entrato per dare una mano, visto che la figlia Dolores giocava con le giovanili. Ed è stato subito amore: per questa società non ha fatto mai mancare il suo apporto, fatto di grande passione. E' morto all'età di 71 anni, a causa di una malattia, Luciano Vedovotto, storico dirigente del Volley Pool Piave. Ex funzionario Enichem a Marghera, Vedovotto è tra coloro che maggiormente hanno creduto del progetto di Volley Pool Piave, nell’idea di coinvolgere tutto il territorio nell’unico obiettivo di fare crescere il movimento pallavolistico, mettendo a disposizione le professionalità e le potenzialità della società, permettendo a tante ragazze di potere crescere con questo sport. Progetto che doveva avere San Donà di Piave come comune pilota, così da accrescere conoscenza e prestigio in tutta Italia.

La politica e l'amore per la sua famiglia

Da anni ricopriva la carica di vice presidente. Non ha mai saltato una partita della prima squadra, così come dell’Under 18, in ogni parte d’Italia, se non per quella parentesi del 2013, quando dovette fermarsi per un problema di salute. Un passato da calciatore, si era dedicato molto anche all’attività politica: dal 1975 al 1992 ha più volte ricoperto la carica di consigliere comunale ed assessore ad Eraclea. Persona discreta e di cultura, non ha mancato di dare il suo contributo anche a San Donà di Piave. Sconfinato il suo amore per la famiglia, per la moglie Mariangela, infermiera pediatrica, per la figlia Dolores (smise di giocare a pallavolo per seguire la sua vocazione, quella di diventare avvocato), poi per i nipoti cui concedeva dedizione assoluta.

L'applauso delle atlete e i funerali

Dalla scorsa estate, per problemi di salute, Vedovotto aveva deciso di non seguire più la prima squadra come dirigente accompagnatore. Durante la presentazione delle attività della nuova stagione agonistica dello scorso 29 settembre, tutto il palasport “Barbazza” gli aveva tributato un grande applauso, con la speranza di poterlo rivedere in palestra e alle partite. Purtroppo così non sarà. «Persona capace e appassionato a questo sport e alla nostra società – lo ricorda il presidente del Volley Pool Piave, Massimo Buscato –. Luciano lascia sicuramente un grande vuoto nel Volley Pool Piave e in tutte le persone che lo hanno conosciuto. La sua è sempre stata una presenza costante e di continuo e grande stimolo a fare sempre meglio. Per le atlete che seguiva come dirigente accompagnatore era un punto di riferimento, che ora mancherà a tutte». I funerali saranno celebrati mercoledì 17 ottobre, alle ore 16, nella chiesa di San Pio X, a San Donà di Piave.