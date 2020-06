Un tratto del lungomare di Jesolo sarà intitolato agli operatori sanitari

La città di Jesolo rende omaggio agli operatori sanitari. Un abbraccio ideale alle migliaia di uomini e donne, medici, infermieri, operatori che in questi mesi hanno occupato la prima linea negli ospedali e nelle case di case di riposo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. A loro verrà intitolato un tratto del lungomare di Jesolo accanto a nomi di celebrità italiane, come Andrea Bocelli, Sophia Loren, Alberto Sordi, Alessandro Del Piero, e molti altri che hanno ottenuto un riconoscimento grazie all’evento Lungomare delle Stelle.

Lungomare delle Stelle dedicato alla sanità

Per la prima volta dalla nascita della manifestazione nel 2001, la spiaggia di Jesolo renderà omaggio non ad un personaggio famoso ma ad una intera categoria di persone altrettanto meritevole; una scelta condivisa dall’amministrazione e dalle categorie che diventa ora ufficiale. «Jesolo, forse più di altri dispone di un evento che può dare il giusto merito e la giusta enfasi all’importanza del lavoro che ogni giorno, anche senza l’emergenza Covid-19, il personale sanitario svolge per la nostra salute. - spiega il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia - Ecco, allora, la proposta di intitolare un tratto di lungomare a questi professionisti; un evento che si terrà ad agosto, con tempi e modi che il Comune che, con Federconsorzi e le altre associazioni di categoria si sta occupando di organizzare, ufficializzerà nei prossimi giorni»