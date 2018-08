Venezia 75, imponente schieramento di forze al Lido per la sicurezza

Settecento agenti schierati, una cabina di regia internazionale, squadre antiterrorismo, metal detector e una zona rossa a garantire la sicurezza alle migliaia di persone che da mercoledì 29 agosto sbarcano al Lido, per l’edizione numero 75 del Festival internazionale del cinema.

Gli occhi della sicurezza

La macchina della sicurezza è già stata affinata, sulla scorta di quanto messo in campo nel 2017: al palazzo del Casinò sarà insediata la regia dei controlli che prevedono una serie di accorgimenti simili a quelli che si vedono ai vertici del G8. In strada, ci saranno agenti in divisa e in borghese, alcuni dei quali dotati di palmari che riprendono quanto accade e li trasmettono in tempo reale alla centrale. Qui gli operatori monitoreranno la situazione anche attraverso la videosorveglianza del Lido. Inoltre, saranno presenti squadre speciali anti-terrorismo e un esercito di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. I controlli coinvolgeranno terra e laguna con pattuglie nei canali d’accesso alla cittadella del cinema.

Filtri e varchi

Il pubblico, per entrare negli spazi del Festival, dovrà passare una serie di filtri, mano mano sempre più fitti all’approssimarsi delle sale da proiezione. All’ingresso della Mostra ci saranno varchi presidiati e prima di godersi un film gli spettatori dovranno passare per metal detector e accertamenti a borse e zaini, vietato, invece, introdurre valige o trolley (nella zona relax, vicino all’ingresso del Casinò c’è un deposito bagagli).

Matteralle e Salvini al Lido

La sicurezza, già a livelli altissimi, sarà ulteriormente aumentata mercoledì 29, giorno dell’inaugurazione del Festival in Sala grande e della cena di gala sulla spiaggia dell’hotel Excelsior, e giovedì 30 per la presenza in città del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che al Lido solcherà il red carpet con la compagna Elisa Isoardi. Giovedì mattina, Mattarella, come da tradizione, visiterà i Giardini della Biennale, accompagnato dal presidente della Fondazione Paolo Baratta e dal sindaco Luigi Brugnaro e alle 12 rientrerà a Roma. Appuntamento, infine, a Palazzo Balbi per Salvini: firmerà un Protocollo anti-corruzione per la Pedemontana con il presidente del Veneto Luca Zaia.