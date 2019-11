Allagamenti a Portogruaro, alcuni sottopassi impraticabili

Al lavoro la polizia locale, il personale dell’ufficio tecnico e la protezione civile, dalla notte tra sabato e domenica, a Portogruaro, per gli allagamenti che hanno comportato la chiusura di alcuni sottopassi: in via Prati Guori, via Bertaldo, via Venerio, via Vespucci. Le previsioni segnalano una condizione meteo in graduale miglioramento, dopo le precipitazioni delle scorse ore. Per ora dai civici 48 e 50 via Staimbek non è più transitabile ( vedi foto in basso).

Sacchi di sabbia

Resta alta l'attenzione per il Basso Piave e Sile, Livenza, Lemene e Tagliamento. La polizia locale di Portogruaro e la protezione civile sono a disposizione della cittadinanza in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Prosegue la consegna dei sacchi di sabbia nella sede di via del Lavoro 6, zona Pip a Summaga e andrà avanti per tutta la mattinata, in attesa dell'evolversi della situazione (foto: sottopasso via Prati Guori chiuso). Nessun problema nel sottopasso Lison né in via Bassa di Portovecchio.