Grandine come palline da ping pong, attimi di preoccupazione

Cielo scuro su Mestre, Maerne, Martellago, Spinea e Scorzè e in pochi minuti palline di grandine della misura di quelle da ping pong hanno inziato a infrangersi su campi, macchine, vetri, cancelli, provocando un fragore preoccupante.

Maltempo estremo

Danni per questo nuovo episodio di maltempo che si abbatte sempre più frequentemente con eventi estremi sui territori. Al momento non si hanno notizie di persone in difficoltà (video da Scorzè di Donato Pastrello). Segnalate carrozzerie ammaccate e cristalli rotti delle auto. Tempesta anche a Noale, autisti colti di sorpresa per strada. Grandine record anche a Salzano e Robegano.

