Le case invase dal fango: vigili del fuoco al lavoro per liberarle

Appena l'acqua è scesa e l'emergenza è rientrata, i danni erano visibili. Un'enorme mole di fango ha invaso alcune abitazioni in via Argine Destro a San Donà a causa del maltempo dei giorni scorsi. Colpa del Piave, che ha raggiunto le case che si trovano nelle immediate vicinanze.

I vigili del fuoco mercoledì hanno lavorato più di quattro ore in alcune abitazioni golenali per pulire e per recuperare gli effetti personali delle famiglie, che adesso dovranno fare i conti con ingentissimi danni. Questo è solo uno dei 2.600 interventi che i pompieri hanno affrontato in Veneto dall'inizio dell'emergenza maltempo.

Gallery