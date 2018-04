Chiusi Urp e Ufficio Protocollo a Marghera, Bettin: "Persi altri due servizi fondamentali"

Marghera, chiusi l'Urp e l'ufficio protocollo. La notizia è di mercoledì, a comunicarlo il presidente della Municipalità Gianfranco Bettin, amareggiato per l'accentramento a Mestre o Venezia di altri servizi per i cittadini. "Perdiamo altri due servizi importanti - ha commentato - presenti da anni nel municipio di Marghera. Perciò, chi avrà bisogno delle informazioni che l'Urp normalmente garantisce o avrà la necessità di depositare atti o richieste o documentazione al Protocollo del Comune, registrandoli, d’ora in poi dovrà recarsi a Mestre o a Venezia".

"Perdiamo due servizi"

Dopo aver trasferito da Marghera a Venezia il servizio di quartiere per la Casa, e a Mestre gli uffici territoriali dei Lavori pubblici di prossimità (strade, marciapiedi, altre opere vicine ai cittadini, un ufficio che aveva sede in via Scarsellini, con cui era normale e agevole interloquire), "dopo aver ridotto al minimo storico i servizi sociali (svuotando di fatto la sede di via della Rinascita, costruita ex novo da pochi anni), - ha continuato Bettin - dopo aver praticamente chiuso per mancanza di personale e per altre scelte organizzative la sede della polizia locale di piazza Mercato, ora l'Amministrazione colpisce di nuovo Marghera e la realtà dei servizi decentrati nel suo insieme con gravi disagi ai cittadini tutti".