Briana avrà il suo mercato settimanale

Briana avrà un piccolo mercato settimanale il venerdì mattina. Lo annuncia l'assessore al Commercio di Noale Stefano Sorino: «Sentite le richieste dei residenti, - ha dichiarato - dopo la chiusura negli ultimi anni di alcuni negozi della frazione, l'amministrazione ha inteso fornire un servizio alla cittadinanza istituendo una sorta di "piccolo mercato" nella piazzetta davanti la Chiesa, dove sia possibile acquistare pesce, frutta, verdura».

Sperimentazione di un anno

L’operazione ha natura sperimentale per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per valutare il successo dell’iniziativa e dare definitiva collocazione ai banchi, inserendoli nel Piano del commercio su aree pubbliche. «Al momento, - conclude Sorino - è ancora aperta la ricerca di un operatore che venda salumi, formaggi, e siamo in attesa di raccogliere le adesioni».