Chiede permesso di soggiorno ma viene arrestato: era ricercato dalla polizia moldava

Era in Italia per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma dopo la sua identificazione è stato arrestato. L'uomo è un cittadino moldavo di 44 anni che la polizia di Stato di Jesolo ha fermato venerdì, dopo aver accertato che aveva precedenti ed era ricercato per contrabbando di derrate alimentari nel suo paese di origine.

Documenti ucraini

Lo stratagemma escogitato era semplice: il 44enne aveva modificato lievemente il proprio cognome, si era dotato di nuovi documenti ucraini, e stava così tentando di occultare le macchie del suo passato per rifarsi una nuova vita nel nostro Paese. Il suo piano stava funzionando, al punto che era quasi riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Alcune incongruenze, però, sono subito saltate all’occhio dei poliziotti del commissariato, che hanno voluto scavare meglio nel passato del cittadino “ucraino”, risalendo alla sua vera identità di cittadino moldavo, ricercato dalla polizia di quel Paese. A quel punto è stato catturato dai poliziotti e trasferito al carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa di estradizione.